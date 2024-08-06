İzmir'de otoyol üzerinde meydana gelen trafik kazası, sürücüler arasında tedirginliğe yol açtı. Işıkkent Rampalar'dan Buca istikametine doğru ilerlerken, Buca ayrımına 500 metre kala bir kaza gerçekleşti.

Kaza sonucu araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 2 kilometrelik yoğunluk

Kaza nedeniyle, olay yerinden geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, bu bölgede yavaşlamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ekipler, trafik akışını yeniden düzenlemek ve kazanın neden olduğu tıkanıklığı en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.