Su kesintileri merkez ilçelere yayılıyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bünyesindeki Su Kurulu, kentte süregelen su krizine karşı yeni bir tedbir kararı aldı. Daha önce Çeşme’de başlatılan kesintilerin ardından şimdi de İzmir’in merkez ilçelerinde dönüşümlü su kesintilerine geçiliyor.

Karara göre, 6 Ağustos Çarşamba gününden itibaren her gün gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında farklı bir ilçede 6 saatlik su kesintisi uygulanacak. Kesintiler bir gün Karşıyaka’da, ertesi gün Konak’ta, ardından Bornova veya Buca’da olacak şekilde dönüşümlü gerçekleştirilecek. Yetkililer, vatandaşların günlük yaşamının minimum düzeyde etkilenmesi için kesintilerin gece saatlerine denk getirildiğini açıkladı.

Tahtalı Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye indi

İZSU’nun uyguladığı önlemler Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesini korumayı hedefliyor. Barajda kullanılabilir su oranı %8,47’ye kadar düştü. Şu anda yaklaşık 20 milyon metreküp kullanılabilir su bulunduğu bildirildi. Bu oran, Tahtalı Barajı için son yılların en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kurulun amacı, barajdan kente verilen su miktarını belirli bir litre/saniye düzeyinin altına çekmek. Bu kapsamda su tüketimini azaltmak ve kaynakları korumak adına planlı kesintiler hayata geçiriliyor.

Eylül ayında yeni kararlar alınacak

Su Kurulu, Eylül ayı başında yeniden toplanarak değerlendirme yapacak. Bu toplantıda, mevcut tasarruf düzeyi göz önünde bulundurularak yeni uygulamalar ve kesinti planları belirlenecek. Kurulun kararları, barajlardaki su seviyelerine göre şekillenecek.

Çeşme’de 10 saatlik kesintiler devam edecek

Öte yandan Çeşme’de geçtiğimiz haftalarda başlayan 10 saatlik su kesintilerinin sürdüğü bildirildi. Alaçatı Barajı’ndaki su oranı %3,13’e kadar gerilerken, barajda 500 bin metreküpten daha az kullanılabilir su kaldığı açıklandı.

İZSU kent genelinde tasarruf için çalışıyor

İZSU, Ocak ayından bu yana kent genelinde su krizine karşı yoğun bir şekilde çalışıyor. Aliağa’daki 83 milyon metreküplük su kapasitesine sahip Güzelhisar Barajı ile şehrin su depoları arasındaki 24 kilometrelik hat tamamen yenilendi.

Ayrıca Menemen’deki Göksu Kuyuları ile Halkapınar’da yeni su kuyuları açıldı. Nisan ayında su tarifeleri kademeli hale getirilerek, yüksek su tüketen abonelere daha fazla fatura uygulanmaya başlandı. Bu uygulama sayesinde %5 oranında tasarruf sağlandığı bildirildi.