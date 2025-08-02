Ekonomik kriz vatandaşları greve zorluyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulması planlanan ve kamuoyunda “Öcalan Komisyonu” olarak anılan yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik krizin dar gelirli vatandaşları açlık sınırına sürüklediğini belirten Özdağ, işçi sendikalarının baskı altında kaldığını ve sonunda grev sürecini başlattıklarını söyledi.

Grev kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından milli güvenlik gerekçesiyle 60 gün ertelendiğini vurgulayan Özdağ, “Milli güvenliği tehdit eden işçilerin grevi değil, yanlış ekonomi politikalarıdır” dedi. Sınır güvenliği zafiyetine dikkat çeken Özdağ, ülkede yaklaşık 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bulunduğunu belirtti.



“Milli vicdan bu komisyonu mahkum etmektedir”

Özdağ, TBMM’de kurulmak istenen komisyona “Öcalan Komisyonu” adını verdiklerini ve bu ismi kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Komisyonun asıl amacının Abdullah Öcalan’ı meşrulaştırmak olduğunu iddia eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Bu komisyon Öcalan'ın taleplerini Meclis aracılığıyla tartışılır hale getirecek. Bu süreç, Öcalan’ı bir mahkum değil, siyasi aktör konumuna taşıyacaktır. Bu durum Türk milletinin vicdanında derin yaralar açacaktır.”

Ümit Özdağ, komisyondan hem AK Parti hem de MHP seçmeninin rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, Atatürkçü CHP seçmeninin de bu süreçten memnun olmadığını vurguladı.



“PKK silah bırakmamıştır, elemanlarını başka yapılara kaydırmıştır”

PKK’nın silah bıraktığı yönündeki açıklamaları eleştiren Özdağ, örgütün silahlarını başka yapılar olan PYD ve PJAK’a devrettiğini belirtti. Terör örgütünün gerçek anlamda silah bırakmadığını vurgulayan Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

“30 kalaşnikofu mangalda yakmakla terör örgütü silah bırakmış sayılmaz. Silahlar, devletin elindeki listeye göre teslim edilmelidir. Bu gerçekleşmeden silah bırakma söylemi gerçek dışıdır.”



Komisyon görüşmeleri canlı yayınlansın, millet gerçeği görsün”

Komisyon görüşmelerinin kamuoyuna açık olması gerektiğini belirten Özdağ, AK Parti Grup Başkanvekili’nin toplantıların basına kapalı yapılması yönündeki önerisini eleştirdi. Türk milletinden hiçbir şeyin gizlenmemesi gerektiğini savunan Özdağ, şu çağrıyı yaptı:

“Bu komisyonun bütün görüşmeleri televizyondan naklen yayınlansın. Türk halkı da masada kimlerin, hangi talepleri savunduğunu görsün.”

Özdağ, müzakere ve pazarlık iddialarını da gündeme taşıyarak, süreçte şeffaf olunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

