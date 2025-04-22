Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, egemenliği millete armağan ettiği bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak sunmasının, geleceğe duyduğu büyük güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920, halkın kendi iradesiyle kaderini tayin ettiği, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü yalnızca ulusal egemenliğin değil, aynı zamanda çocukların da bayramı ilan ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir karara imza atmıştır. Çocuklarımız, milletimizin umudu ve yarının mimarlarıdır. Bizlere düşen görev, onların özgürce düşünebildiği, bilimle, sanatla, sporla iç içe, eşit ve adil bir ortamda büyüyebilecekleri bir hayat inşa etmektir. Çünkü çocuklarımıza sahip çıkmak, cumhuriyetimize ve geleceğimize sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Merkezefendili çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm dünya çocuklarına barış ve kardeşlik dolu bir hayat diliyorum”