Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, bu yıl 24-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılımcı sayısı ve alan büyüklüğü geçen yıla göre iki katına çıkarak, tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Yeni teknolojiler ve inovasyonlarla desteklenen fuar, tarım dünyasında heyecan yaratacak.

Göz dolduran teknolojiler ve ürünler

Bu yıl fuarda, organik tarım ürünlerinden traktör ve biçerdöverlere, zirai ilaçlardan seracılık ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede ürün sergilenecek. Ayrıca, yapay zeka destekli ürünler, güneş enerjisi sistemleri, çiftlik temizlik robotları ve sağım robotları gibi son teknoloji ürünleri dikkat çekecek.

Tarım ve otomotiv sektöründen önemli katılımlar

Fuar, traktör devlerinin buluştuğu önemli bir alan olacak. Katılımcı sayısının iki katına çıkmasıyla, fuarda otomotiv sektöründen de önemli isimler yer alacak. Bu özel bölüm, fuarın en göz alıcı bölümlerinden biri olacak.

İşbirliği ve destekle güçlü büyüme

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, fuarın sektöre önemli bir katkı sunduğunu belirterek, bu yıl daha geniş bir alanda ve iki kat daha fazla katılımcı ile fuarın gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen firmaların en son teknoloji ürünlerini sergileyeceğini ve ziyaretçilere özel ulaşım hizmetleri sunulacağını vurguladı.

Yarışmalar ve imza günleri

Fuarda, yetiştiricilerin en iyi buzağılarını sergileyerek ödüllendirileceği bir yarışma düzenlenecek. Buzağılar, genetik özellikler ve fiziksel yapıları gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Ayrıca, 26 Nisan’da Veteriner Hekim Tahir S. Yavuz, kitabını imzalayacak.

İhtisas fuarı olma özelliği

Ödemiş Tarım Fuarı, panayır veya festival havası taşımayan, tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış bir ihtisas fuarı olarak dikkat çekiyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler, en son teknolojileri yerinde görme ve sektördeki uzmanlardan bilgi alma fırsatına sahip olacak.