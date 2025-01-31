Merkezefendi Belediyesi’ne bağlı Kız Basketbol Takımları, U-14, U-16 ve U-18 kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla bölge şampiyonalarına katılma hakkı kazandı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, takımların başarısını kutladı ve şampiyonalar için başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Doğan: "Sporcularımız büyük bir başarıya imza attı"

Başkan Şeniz Doğan, sporcuların gösterdiği azim ve özverili çalışmalarla Merkezefendi’yi gururlandırdığını belirterek, “Takımlarımız, sahada harika işler çıkarıyor. Bu başarılar, ilçemizde sporun gelişimine önemli katkılar sağlıyor” dedi. Takımların bölge şampiyonalarında da en iyi şekilde mücadele edeceğine olan inancını vurguladı.

Sporcular, hem takım hem ilçe için önemli bir katkı sağlıyor

Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımları, ulusal liglerde başarılı sporcular yetiştirerek ilçenin adını duyuruyor. Geçtiğimiz yıllarda altyapıdan yetişen oyuncular, Türkiye genelindeki kulüplere transfer olarak büyük bir başarıya imza attılar. Hedefleri, uluslararası arenada da boy göstermek.