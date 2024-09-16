Merkezefendi Belediyesi, sanat ve müzik tutkunlarına yönelik ücretsiz enstrüman kurslarının yeni dönem kayıtlarına başladı. Piyano, keman, çello, bağlama gibi 10 farklı branşta sunulan bu kurslar, 8 ila 50 yaş aralığındaki Merkezefendililere açık. Eğitimler, Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi’nde, branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kayıtlar 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Ücretsiz enstrüman kursları: 10 farklı branş seçeneği

Merkezefendi Belediyesi, sanata ve müziğe olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlediği ücretsiz enstrüman kurslarının yeni dönem kayıtlarını başlattı. Kurslar, piyano, keman, çello, perküsyon, bateri, bağlama, gitar, bas gitar, klarnet ve şan branşlarında verilecek. Bu çeşitlilik, hem amatör hem de profesyonel müzisyen adaylarına hitap edecek şekilde tasarlandı.

Kursların detayları

Kurs Branşları: Piyano, keman, çello, perküsyon, bateri, bağlama, gitar, bas gitar, klarnet, şan

Eğitmenler: Branşlarında uzman eğitmenler

Yer: Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi

Kayıt Adresi: Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak no:11/A, Merkezefendi

Kayıt Süresi: 20 Eylül Cuma gününe kadar

Başvurular İçin Son Gün 20 Eylül

Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nde bire bir verilecek eğitimlere katılım kontenjanla sınırlıdır. Başvurular, belirtilen adreste yapılabilir ve 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu fırsatı kaçırmamak için erken kayıt yaptırmak önemlidir.

Başkan Doğan'dan kurslara davet

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizdeki vatandaşlarımıza sanattan kültüre, spordan eğitime birçok alanda kurs veriyoruz. Kursiyerlerimize istediği branşta eğitim alma imkanı sağlıyoruz. Amatör veya profesyonel müzik yapmak isteyen öğrencilerimize müzik eğitimleri branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Yeni dönemde de kurslarımızın yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Müziğe ve enstrümana ilgi duyan tüm sanatseverleri kurslarımıza bekliyoruz” dedi.