Merkezefendi Belediyesi, 60 amatör spor kulübüne malzeme ve ekipman desteği sağladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu farkındalık ve bilinçle her yıl Amatör Spor Kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme ve ekipman desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen etkinlikte futbol, voleybol, basketbol ve engelli spor kulüplerinin branşlarında faaliyet gösteren toplamda 60 spor kulübüne yaklaşık 3 milyon liranın üzerinde ekipman desteği sağlandı.

Programa, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli Futbol İl Temsilcisi Cihan Çoban, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, bine yakın amatör spor kulüp yöneticisi ve sporcusu katıldı.

Amatör spor kulüplerinin spor malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, sporun yaygınlaşması ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikteki söyleşiye, Türk futbolunun önemli isimlerinden, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural da konuşmacı olarak katıldı.

Yılmaz Vural, genç sporcuların ve katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı. Daha sonra Başkan Şeniz Doğan, amatör spor kulüplerine ve sporculara başarılar dileyerek spor malzemelerini teslim etti.

"Kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz"

Spora her zaman katkı sağladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz tarihten itibaren spora ve sanata her daim destek veriyoruz. Sporcularımızla güzel işbirliklerimiz var. 60 spor kulübümüzün başkanları ve sporcularımızın aramızda olduğundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Belediye başkanları yollar yapar, parklar yapar ama biz farklı bir belediyecilik yapmak istiyoruz demiştik, biz hiçbir zaman sanatı ve sporu bırakmayacağız dedik. Şunu görüyoruz ki sanata ve spora profesyonel olmasa da kötü alışkanlıklardan uzak duracağını biliyoruz.

Genç sporcularımızın gelişiminin daha iyi olacağını, sağlıklı nesiller yetiştireceğimizi bilerek bu yola çıktık ve hiçbir zaman da bırakmadık. Amatör spor kulüpleri bizim için çok kıymetli. Spor kulübümüzün çatısı altında birçok branşta bizde belediye olarak eğitim veriyoruz. Yaklaşık olarak toplamda 25 mahallemizde bulunan Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizle birlikte 10 bin hemşehrimiz belediyemizin spor hizmetlerinden yararlanıyor.

Şehrimizde bulunan amatör spor kulüplerine destek olmamız aslında bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur. Bizim dokunamadığımız ve göremediğimiz çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza siz Amatör Spor Kulüplerimiz dokunuyorsunuz. Bu işbirliğin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu farkındalık ve bilinçle her yıl amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz."

"Başkanımız, spora yönlendiriyor ve madde kullanımının önüne geçiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, “Buradan baktığımızda geleceğin sporcularını ve geleceğin yöneticilerini görüyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın 7’ncisini düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım programında yeniden hep birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kadını olan başkanımız Şeniz Doğan, anne şefkati ile beraber sizlere 6 yıldır hizmet ediyor ve etmeye de devam edecek. Başkanımız o kadar değerli bir iş yapıyor ki kötü madde kullanımının önüne geçmek için vatandaşların güzel alışkanlıklar edinmesi için spora yönlendiriyor ve madde kullanımının önüne geçiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi; ‘zeki, çevik ve ahlaklı bir toplumu yaratmanın en başlı yolu spordan, sporcudan ve sanattan geçmektedir’ diyor. Amatör spor kulüplerine desteklerinden dolay başkanımız Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"60 Amatör Spor Kulübü için Merkezefendi’de birçok imkanları kullandığını gördük"

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Türkiye’deki 413 Belediye Başkanımız içinde halk tarafından memnuniyet oranı en yüksek olan Belediye Başkanlarımızdan bir tanesi Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan. Kendisini yürekten kutluyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. 60 amatör spor kulübü için Merkezefendi’de birçok imkanları kullandığını gördük” dedi.

"Şanslı bir şehirde yaşıyorsunuz"

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Şanslı bir şehirde yaşıyorsunuz. Çünkü; çok başarılı bir Belediye Başkanınız var. Biz de Aydınlılar olarak uzaktan hep izliyoruz, takip ediyoruz. Merkezefendi’de genç, çalışkan ve dinamik bir belediye başkanınız var. Başkanımızı ziyaret ettiğimizde de kendi gözlerimizle gördük. O kadar çok projesini ve yaptıklarını anlattı ki biz dinlemekten yorulduk” diye konuştu.

"Biz amatörler ne zaman kapınızı çalsak o kapı bize açılıyor"

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, “Değerli spor dostu Merkezefendi Belediye Başkanım, biz amatörler ne zaman kapınızı çalsak o kapı bize açılıyor ve hiç hayır kelimesini duymadık. Bu zorlu ve sıkıntılı günlerde bile bizleri düşündünüz ve bu malzemeleri dağıtıyorsunuz. Bu kulüplerimiz için bir can suyu, destekte bulundunuz ve bulunmaya devam ediyorsunuz. Bizlere sahip çıkan tüm belediye başkanlarımıza huzurunda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.