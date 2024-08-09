Basketbol Süper Ligi'nde son dönemde transferde atağa kalkan Merkezefendi Belediyesi Basket, iki yeni yabancı oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Denizli temsilcisi geçen sezona Fransa Ligi'nde Limoges'te başlayıp ardından Yunan ekibi Kolossos'a transfer olan 24 yaşında, 2.08 boyundaki Kanadalı uzun Simisola Shittu ve NCAA'de Georgia'dan mezun olan 23 yaşında, 1.99 boyundaki guard Noah Thomasson'la sözleşme imzaladı.

İngiliz pasaportu da bulunan Shittu, Kolossos'ta 9.1 sayı ve 4.8 ribaund ortalaması yakaladı. Thomasson ise NCAA'de son sezonunu 13.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.6 asist, 0.7 top çalma istatistikleriyle bitirdi. Denizli temsilcisi daha önce iç transferde Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Vrenz Bleijembergh ile Muhaymin Mustafa'yı takımda tutup, Ayberk Olmaz, Arca Tülüoğlu, Said Emre Yosmaoğlu, Ata Engin, Isaiah Reese, Craig Randall ve Ja'Von Franklin'i transfer etmişti.