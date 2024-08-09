Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aramadan personel alımı yapacağını açıkladı. 2024 yılı için yapılacak alımda istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru gibi 6 farklı pozisyonda personel alınacak. Bu gelişme, iş arayan vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar ise resmi duyurularla belirlenecek.
KPSS’siz personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmış değil. Başvuruların, MİT'in resmi kariyer sayfasında ilan edileceği belirtiliyor. Adaylar, MİT’in resmi internet sitesini takip ederek başvuru tarihlerini ve detaylarını öğrenebilirler.
Aranan pozisyonlar ve şartları
İstihbarat Uzmanı
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Eğitim: 4 yıllık lisans programlarından mezun
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Yabancı Dil: Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi
Mühendis
- Eğitim: Bilgisayar, elektronik mühendisliği gibi ilgili bölümlerden lisans mezunu
- Yabancı Dil: Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi
Dil Uzmanı
- İngilizce, Fransızca, Almanca: Mütercim ve tercümanlık, dilbilim, çeviribilim, edebiyat veya öğretmenlik lisans programlarından mezun
- İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca: En az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından mezun
Tekniker
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Eğitim: Bilgisayar ve elektronik bölümlerinden mezun
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Deneyim: En az 4 yıl iş deneyimi
İHA Sistemleri Pilotu
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Eğitim: Havacılık veya mühendislik bölümlerinden lisans mezunu
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Sağlık: Belirli sağlık şartlarını sağlama
Koruma ve Emniyet Memuru
- Eğitim: Üniversite mezuniyeti veya belirli spor branşlarından mezuniyet belgesi
Başvuru şartları
Genel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak yer alıyor. Her pozisyon için özel başvuru şartları ise pozisyona göre değişiklik gösteriyor.