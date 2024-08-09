Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı aramadan personel alımı yapacağını açıkladı. 2024 yılı için yapılacak alımda istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru gibi 6 farklı pozisyonda personel alınacak. Bu gelişme, iş arayan vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar ise resmi duyurularla belirlenecek.

KPSS’siz personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmış değil. Başvuruların, MİT'in resmi kariyer sayfasında ilan edileceği belirtiliyor. Adaylar, MİT’in resmi internet sitesini takip ederek başvuru tarihlerini ve detaylarını öğrenebilirler.

Aranan pozisyonlar ve şartları

İstihbarat Uzmanı

Eğitim: 4 yıllık lisans programlarından mezun

Yabancı Dil: Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi Hiroşima ve Nagazaki katliamlarının üstünden 79 yıl geçti

Mühendis

Eğitim: Bilgisayar, elektronik mühendisliği gibi ilgili bölümlerden lisans mezunu

Bilgisayar, elektronik mühendisliği gibi ilgili bölümlerden lisans mezunu Yabancı Dil: Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi

Dil Uzmanı

İngilizce, Fransızca, Almanca: Mütercim ve tercümanlık, dilbilim, çeviribilim, edebiyat veya öğretmenlik lisans programlarından mezun

Mütercim ve tercümanlık, dilbilim, çeviribilim, edebiyat veya öğretmenlik lisans programlarından mezun İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca: En az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından mezun

Tekniker

Eğitim: Bilgisayar ve elektronik bölümlerinden mezun

Deneyim: En az 4 yıl iş deneyimi

İHA Sistemleri Pilotu

Eğitim: Havacılık veya mühendislik bölümlerinden lisans mezunu

Sağlık: Belirli sağlık şartlarını sağlama

Koruma ve Emniyet Memuru

Eğitim: Üniversite mezuniyeti veya belirli spor branşlarından mezuniyet belgesi

Başvuru şartları

Genel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak yer alıyor. Her pozisyon için özel başvuru şartları ise pozisyona göre değişiklik gösteriyor.