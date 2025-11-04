Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler için uzun süredir beklenen 12-36 mesai sistemi başladı. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, göreve gelir gelmez verdiği sözü tuttu.

GÖREVE GELİR GELMEZ SÖZÜNÜ TUTTU

Aydın Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler için 12-36 mesai dönemi resmen başladı. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, göreve gelir gelmez emniyet teşkilatının çalışma koşullarını iyileştirme sözü vermişti. Yeni sistemle birlikte personel 12 saat görev yapacak, ardından 36 saat dinlenecek.

12-36 SİSTEMİYLE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte polislerin hem görev performansının hem de moral motivasyonunun artması bekleniyor. 12 saatlik nöbet sonrası 36 saatlik dinlenme süresi, personelin iş verimini yükseltirken yorgunluk kaynaklı riskleri de azaltacak.

ERDOĞAN: “POLİSLERİMİZİN HAK ETTİĞİ DİNLENME ORTAMINI SAĞLIYORUZ”

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, göreve başladığı ilk basın toplantısında “Emniyet personelimizin daha insani koşullarda çalışmasını sağlayacağız” demişti. Erdoğan, 12-36 sistemini uygulamaya koyarak bu sözünü kısa sürede yerine getirdi.

Daha önce görev yaptığı illerde de başarıyla uyguladığı sistemin Aydın’da da verimli sonuçlar doğurması bekleniyor.

TEŞKİLATTA BÜYÜK MEMNUNİYET YARATTI

Aydın Emniyet Müdürlüğü personeli, yeni mesai düzenlemesini memnuniyetle karşıladı. Polisler, bu sistemin hem özel yaşamlarına zaman ayırmalarını kolaylaştıracağını hem de görev kalitesini artıracağını dile getirdi.

Uygulamanın, Aydın genelinde polis teşkilatının moralini ve hizmet kalitesini olumlu yönde etkileyeceği öngörülüyor.