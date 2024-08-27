Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'deki Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yıkıp, deprem dayanıklı ve 5 yıldızlı otel konforunda yeniden inşa ediyor.

Yenilenen merkez 3 fonksiyonla hizmet verecek

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, modernize edilerek 7.540 m²'lik bir alanda yeniden tasarlandı. Bu yeni merkez, rehabilitasyon merkezi, gündüzlü bakım merkezi ve aktif yaşam merkezi olmak üzere üç ana fonksiyonda hizmet verecek. Bu yeniliklerle birlikte, huzurevinde yaşayanlara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sunulacak. Sosyal ve fiziksel aktiviteleri artırmak amacıyla geniş yaşam alanları oluşturulurken, bahçeler ve dinlenme alanları da yeniden düzenlenerek yaşlıların huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirilecek.

96 kişilik kapasite ve tam donanımlı odalar

Yenilenen huzurevi, 96 kişilik kapasiteye sahip olacak. 37 çift kişilik oda, 6 tek kişilik oda ve 2 yoğun bakım odasıyla hizmet verecek olan merkezde, yaşam hobi odaları, doktor odaları, diyetisyen odası, psikolojik danışmanlık odası gibi birçok özellik bulunacak. Ayrıca, erkek ve kadın kuaför odaları, 110 kişilik yemekhane, kafeterya, çamaşırhane ve mescitler de merkezin diğer imkanları arasında yer alacak.

Muğla'nın yaşlıları için aktif yaşam alanı

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, bu yeni yapıyla yaşlıların "aktif yaşlanma" sürecini daha keyifli geçireceğini vurguladı. Ayrıca, engelli vatandaşların da bu merkezden yararlanabileceğini belirterek, gündüzlü bakımevi hizmeti sayesinde dezavantajlı bireylerin de sosyal bir ortamda vakit geçirebileceğini ifade etti.

Sosyal ve güvenli bir ortam

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Münevver Tetik, bu proje ile sakinlere sosyal ilişkilerini geliştirebilecekleri güvenli bir ortam sunmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Tetik, huzurevinde yaşayanların günlük aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri modern ve güvenli bir yaşam alanı inşa edeceklerini söyledi.

"Yaşlılar bizim geçmişimiz, değerimiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlıların geçmişle aralarındaki en önemli bağ olduğunu ve bu bağın korunması gerektiğini vurguladı. Yeni huzurevinin tamamlandığında, yaşlılar için sosyal, güvenli ve günlük aktivitelerin rahatça gerçekleştirilebileceği bir ortam sunacaklarını belirtti.