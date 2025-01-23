Merkezefendi Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklar için unutulmaz bir etkinlik hazırladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında kurulan Buz Pateni Pisti, ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet verecek. Etkinlik, Mart ayına kadar devam edecek.

Buz üzerinde tatil eğlencesi

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine keyifli bir tatil dönemi sunmak amacıyla Buz Pateni Pisti kurdu. Çocukların eğlencesine eşlik eden bu etkinlik, ailelerin de keyifli vakit geçirmesi için çeşitli olanaklarla zenginleştirildi. Pistin etrafına alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kioskları yerleştirilerek hem çocuklar hem de aileler için sosyal bir alan oluşturuldu. Okul öncesi çocuklar için de özel etkinlik alanlarının bulunduğu etkinlik, her yaş grubundan ziyaretçiye hitap ediyor.

"Kocaman bir Buz Pateni Pisti hazırladık"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, pistin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sevgili çocuklar, sevgili gençler; tatil sevincinizi paylaşmak için kocaman bir Buz Pateni Pisti hazırladık. Çocuklarımız eğlenirken, ailelerimiz de keyifli vakit geçirebilecek. İlk ve ortaokul öğrencilerimiz için ücretsiz olan pistimiz, Mart Ayı’na kadar açık olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu eğlenceye katılmaya davet ediyorum.”