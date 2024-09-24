Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik sanat ve kültür kursları sunmaya devam ediyor. Iğne oyası, tığ örücülüğü, ahşap boyama gibi çeşitli el sanatları kurslarının yanı sıra yetişkin okuma yazma, İngilizce ve matematik kursları için başvurular başladı. Tüm kurslar, 1 Ekim Salı gününe kadar devam edecek.

Kurslar hangi merkezlerde verilecek?

Başvurular, Sevindik, 1200 Evler, Muratdede, Sümer, Adalet, Gümüşçay, Karahasanlı ve Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ile Merkezefendi 100. Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi, Merkezefendi Sanat Merkezi ve Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bu merkezlerde yüz yüze eğitimler verilecek.

Başkan Doğan: “Sanata ve eğitime çok önem veriyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2019 yılından bu yana açtığımız tüm kurslara hemşehrilerimiz büyük bir ilgi ve katılım gösteriyor. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Talep ve ihtiyaçlara göre birçok kurs açtık, açmaya da devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak sanata ve eğitime çok önem veriyoruz. Hemşehrilerimiz de bu konuda bizleri asla yalnız bırakmıyor, her zaman destek oluyor. Keyifli ve verimli vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kursların içerikleri ve hedefleri

Merkezefendi Belediyesi tarafından sunulan kurslar, sadece sanatsal becerileri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda katılımcılara sosyal etkileşim imkanı sunuyor. Katılımcılar, farklı beceriler öğrenerek hem kişisel gelişimlerini sağlayacak hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulacaklar.

Bu kurslar, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulmuş olup, Merkezefendi Belediyesi'nin sürdürülebilir bir toplumsal yapı oluşturma hedefinin bir parçasıdır.

Merkezefendi Belediyesi’nin başlattığı kurslar, ilçe halkının sanatsal ve eğitimsel gelişimine büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Başvuruların 1 Ekim’e kadar sürecek olması, fırsatları değerlendirmek için son bir şans sunuyor. Hemşehrilerimiz, bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçmeli!