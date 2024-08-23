Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bazı ilde gerçekleştireceği arsa açık artırma satışlarını duyurdu. Bu kapsamda, 32 ilde toplam 174 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Arsa alıcıları, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade avantajıyla bu fırsattan yararlanabilecek.

TOKİ açık artırma satışına katılacak iller:

Toplam değeri 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olan ve 6 milyon 957 bin 343 metrekare büyüklüğündeki arsalar, şu illerde açık artırma ile satışa çıkarılacak:

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bayburt

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hatay

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Kayseri

Kırşehir

Kocaeli

Malatya

Mersin

Muğla

Muş

Niğde

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Uşak

Van

Açık artırma tarihleri ve detayları

İstanbul'da gerçekleştirilecek açık artırma, 29 Ağustos saat 10:30’da yapılacak. Bu satışta, ayrıca bir rekreasyon alanının kiraya verilmesi de planlanıyor.