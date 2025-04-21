Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Manisa Enerji San. ve Tic. A.Ş., bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Manisa Enerji Platformu toplantısı kapsamında ilçe belediyelerine yönelik güneş enerjisi eğitimi düzenledi. Toplantıda güneş enerjisi sistemlerine dair teknik bilgiler aktarılırken, sürdürülebilir enerji alanında bilgi paylaşımı ve iş birliği hedeflendi.

Güneş enerjisinde teknik donanım masaya yatırıldı

Manisa Enerji tarafından “Güneş Enerjisi: Teknoloji ve Tasarım” başlığıyla düzenlenen toplantıda, güneş enerjisi sistemlerinin çatı ve arazi tipi uygulamaları detaylandırıldı. Panel ve inverter teknolojilerinin yanı sıra kullanılan ekipman ve malzemelere dair teknik bilgiler paylaşıldı.

Toplantı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin enerji yatırımlarını desteklemek ve yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İlçe belediyeleri uygulamalı bilgi aldı

Toplantıya Manisa Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Murat Gamsız, Alper Ayan ve Fırat Kurtulan ile şirket uzmanları Demet Candan ve Fulya Durgut katıldı. Turgutlu, Akhisar, Kırkağaç, Salihli, Gölmarmara, Yunusemre, Sarıgöl ve Kula ilçe belediyelerinden gelen temsilciler de toplantıda yer aldı.

Yapılan sunumlarda belediyelerin güneş enerjisi yatırımlarında karşılaştıkları teknik zorluklara dair çözümler önerildi.

Ortak akıl ve sürdürülebilir vizyon vurgusu

Etkinlikte konuşan Manisa Enerji yetkilileri, bu tür eğitim ve bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini ifade etti. İl genelinde yenilenebilir enerji projelerinin artırılması ve yerel yönetimlerin teknik kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.