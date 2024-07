Merkezefendi Belediyesi, gençlerin geleceğini şekillendirmelerine yardımcı olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Öğrencilerimizin en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla YKS Tercih Danışmanlığı hizmetimiz ile yanlarında olacağız," dedi.

Öğrencilere birebir danışmanlık hizmeti

Merkezefendi Belediyesi, eğitime ve öğrencilere olan desteğini sürdürüyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, belediye gençlerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak için 'Tercih Danışmanlığı' hizmeti sunacak. Uzman öğretmenler, birebir görüşmelerle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine en uygun tercihleri belirlemelerine destek olacak.

Hizmet takvimi

YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, 23 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında ise Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilecek.

"Eğitime tam destek"

Başkan Doğan, gençlerin eğitim hayatlarında doğru kararlar vermelerinin belediye için büyük önem taşıdığını vurguladı. "Belediye olarak, eğitime her zaman destek verdik, katkıda bulunduk. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin maddi, manevi her zaman yanındayız. Uzman öğretmenlerimiz, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak, onlara en uygun tercihleri yapmalarında destek olacaklar. Kıymetli öğrencilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaları için Merkezefendi Kültür Merkezimize ve Merkez Kütüphanemize bekliyoruz," diye konuştu.