Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığında geliştirilen BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün yakınından geçtiği dördüncü uçuşunda gezegene bugüne kadarki en yakın mesafeden bakış attı. Yaklaşık 165 kilometre mesafeden çekilen görüntüler, Merkür'ün güney kutbuna dair daha önce hiç görülmemiş detaylar sundu. Bu tarihi geçiş, gezegenin yüzey yapıları ve volkanik geçmişi hakkında yeni ipuçları sunuyor.

BepiColombo'nun tarihi geçişi

BepiColombo, 4 Eylül'deki yakın geçişiyle Merkür’e en çok yaklaşan uzay aracı olarak kayıtlara geçti. NASA'nın 2011’de Merkür yörüngesine giren MESSENGER uzay aracını geride bırakan BepiColombo, gezegene sadece 165 kilometre mesafede tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

MESSENGER 200 kilometre mesafeden gezegeni incelemiş ve 2015 yılında görevi sona erdirilmişti. BepiColombo’nun sağladığı yeni görüntüler, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Merkür’ün yüzeyindeki gizemli kraterler

BepiColombo, bu geçişinde Vivaldi ve Stoddart kraterlerini fotoğraflayarak gezegenin yüzeyi hakkında önemli veriler elde etti. Bu kraterlerin, asteroid ya da kuyrukluyıldız çarpışmalarıyla oluştuğu düşünülse de kesin oluşum mekanizmaları hala tam olarak bilinmiyor. Özellikle "tepe halkası havzası" adı verilen, düz zemin üzerinde yükselen tepelerin nasıl oluştuğu büyük bir gizem.

Bilim insanları, kraterlerin lavlarla dolmuş olabileceğini ve bunun Merkür’ün geçmişteki volkanik aktiviteleri hakkında önemli ipuçları verebileceğini düşünüyor.

2026’da yörüngeye giriş bekleniyor

BepiColombo’nun asıl hedefi, Merkür’ün yörüngesine girerek gezegenin sırlarını aydınlatmak. 2025 sonunda planlanan yörüngeye giriş, itici motorlarda yaşanan bir sorun nedeniyle 2026 yılına ertelendi. Nihayetinde BepiColombo’nun Kasım 2026’da Merkür’ün yörüngesine girip, gezegenin atmosferi, manyetik alanı ve yüzeyi hakkında daha detaylı bilgiler sunması bekleniyor.