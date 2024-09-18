Mersin'deki balıkçılar, 15 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek sezona merhaba dedi. Doğu Akdeniz’in sıcak havalarının etkisiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da sezon geç açıldı. Fırtınalı günlerin ardından balıkçılar, 2 gün süren başarılı avlarının ardından çeşitli balıklarla dönerek sezonun bereketli geçtiğini duyurdu.

Fırtınalı başlangıç, bereketli av

Doğu Akdeniz'deki hava sıcaklıklarının Ege ve Karadeniz'e göre yüksek olması, balıkçılar için sezonun geç açılmasına neden oldu. Bu yıl da bu durum değişmedi ve balıkçılar sezonu 15 Eylül'de başlattı.

Fırtınanın etkisi

Mersin’in 321 kilometrelik deniz kıyısında bulunan 7 balıkçı barınağındaki 441 teknenin bazıları fırtına nedeniyle denize açılamadı. Ancak, fırtınanın dinmesinin ardından balıkçılar, denize açılarak avlanmaya başladı. 2 gün süren avların ardından, balıkçılar çeşitli türlerde balıklarla kıyıya döndü.

Çeşit çeşit balık

İlk av günlerinde balıkçılar, karides, barbun, gümüş, istavrit, turna ve mercan gibi çeşitli balıklar yakaladı. Bu balıklar, teknelerde cins ve boylarına göre ayrıldıktan sonra yıkanarak buzlanmaya alındı. Ardından, kıyıda bekleyen araçlara teslim edilerek piyasaya sunuldu.

Balıkçılar ve kooperatif temsilcilerinin yorumları

Tekne tayfalarından Mehmet Güler, sezonun başlangıcında avların bereketli olduğunu belirtti. Güler, "Genelde 2 günde bir kıyıya dönüyoruz, ancak mıntıkaya göre değişiklik gösterebiliyor. Gittiğimiz bölge uzaksa 2 gün kalıyoruz, yakınsa bir gün kalıyoruz" dedi.

Kooperatif temsilcilerinin görüşleri

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, sezonun 15 Eylül’ü 16 Eylül’e bağlayan gece açıldığını ve fırtına nedeniyle çalışmaların zorlu geçtiğini belirtti. Sakın, "Sezonun başı olduğu için iyi gözüküyor. Ancak, masrafların yüksek olduğunu ve havaların sıcak gitmesi nedeniyle balık fiyatlarının nasıl olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkların kalitesi

Sakın ayrıca, "İlk avda karides, barbun, turna ve istavrit gibi balıklarımız var. Balıklarımız piyasaya pazarlanacak ve inşallah vatandaşlarımıza uygun şekilde yansır. Taze ve organik" şeklinde konuştu. Sakın, ilk haftaların genelde bereketli olduğunu, ancak balık popülasyonunun ilerleyen dönemlerde azalabileceğini de sözlerine ekledi.