Mersin BB ile Adana Basket, 22 Nisan 2025'te Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Finalinde karşılaşıyor. Maç 17:00'de TBF TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Mersin BB-Adana Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında Mersin BB ile Adana Basket karşı karşıya geliyor. Mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00 olarak duyuruldu.

Basketbolseverler, bu önemli mücadeleyi internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri, tarih ve saat detayları haberimizde yer alıyor.

Mersin BB-Adana Basket maçı yayın bilgileri

Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı

Başlama Saati: 17:00

Yayıncı Kanal: TBF TV Youtube

TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri

TBF TV Youtube, internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak yayın yapmaktadır. Maçı izlemek isteyen sporseverler, TBF'nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayına erişebilir.

TBF TV Resmi Youtube Kanalı

Şifresiz Canlı Yayın

Mersin BB-Adana Basket maçı nerede oynanacak?

Çeyrek final karşılaşması Mersin'de, Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbol tutkunları maçı hem salondan hem de canlı yayınla takip edebilecek.