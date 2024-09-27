Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında Menteşe Sosyo-Kültürel alanında izleyenlere nefes kesen bir tatbikat sundu. Tatbikatta ev yangını, araç yangını ve iple kurtarma operasyonu gibi birçok farklı senaryo canlandırıldı.

Gerçeği aratmayan bir tatbikat

Muğla İtfaiyesi, İtfaiye Haftası'na özel olarak düzenlediği tatbikatla profesyonelliklerini bir kez daha sergiledi. Tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından çeşitli yangın ve kurtarma senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı. Ev yangını, araç yangını, köylülerin müdahale ettiği ot yangını ve trafik kazası gibi olaylar gerçeği aratmayan bir şekilde uygulandı. İzleyiciler, itfaiyecilerin hızlı ve etkili müdahalelerini büyük bir ilgiyle izledi.

İtfaiyeciler, yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarında gösterdikleri becerilerle toplumsal güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladılar. Tatbikat boyunca gösterilen performans, hem izleyicilere itfaiyenin zorlu görevlerini yakından tanıma fırsatı sundu hem de kriz anında itfaiye ekiplerinin ne kadar organize olduğunu gözler önüne serdi.

“İtfaiyecilik, hayati bir görevdir”

Tatbikat sırasında bir konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, itfaiyeciliğin köklü geçmişine ve günümüzde üstlendiği kritik görevlere değindi. Karyağdı, Osmanlı döneminde 1714 yılında tulumbacılar olarak kurulan itfaiyenin, Cumhuriyetin ilk yıllarında belediyelere devredildiğini ve Muğla İtfaiyesi'nin 80 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10. yılını kutladıklarını da ekledi.

Karyağdı, itfaiyecilerin sadece yangın söndürmekle kalmadığını, aynı zamanda doğal afetlere, trafik kazalarına ve orman yangınlarına da müdahale ettiklerini vurguladı. "İtfaiyeciler, bir doktorun sabrına, bir mühendisin çözüm yeteneğine ve bir sporcunun fiziksel dayanıklılığına sahip cesur bireylerdir. Toplum huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan bu kahramanlar, halkın güvenliğini sağlamak için her zaman hazırdır" dedi.

İklim değişikliği itfaiyenin rolünü büyütüyor

Karyağdı, küresel anlamda artan doğal afetler ve iklim değişikliği ile birlikte itfaiyeciliğin daha da önemli hale geldiğine dikkat çekti. Teknolojik gelişmeler ve afetlere karşı daha hızlı müdahale için sürekli eğitim alan itfaiyecilerin, bu büyük görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin, afetlerle mücadelede donanımlı ve yetkin olması, toplumsal güvenliği sağlama konusunda hayati bir rol oynuyor.

Toplumsal farkındalık

Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri, Menteşe'de sirenler eşliğinde bir konvoy düzenledi. Bu konvoy, Muğla halkına itfaiyenin çalışmalarını hatırlatmak ve toplumda itfaiyenin görevleriyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi. Hem tatbikat hem de konvoy, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.