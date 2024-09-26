Bu proje, öğrencileri ve bağışçıları bir araya getirerek eğitim desteklerinin daha erişilebilir hale gelmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında, öğrenciler ve bağışçı olmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası üzerinden taleplerini iletebilecek. Eğitim desteği ihtiyacı olan öğrenciler, internet sitesinden başvurularını yaparak gerekli desteği alabilecekler.

Aylık eğitim ve barınma desteği

Her yıl 10 ay boyunca, öğrencilere aylık 1.000 TL veya 5.000 TL barınma desteği sağlanacak. Bu sistem sayesinde bağışçılar, eğitim desteği talep eden öğrencilerle eşleştirilecek. Eşleştirmelerin ardından öğrencilerin IBAN numaraları bağışçılarla paylaşılacak, böylece bağışlar direkt olarak öğrencilerin hesaplarına ulaşacak.

Bu projeyle birlikte, Muğla'daki üniversite öğrencilerinin eğitimine destek sağlanarak, yükseköğrenim süreçlerinin daha kolay geçmesi hedefleniyor. "Muğla'nın Fidanları" projesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.