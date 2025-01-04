Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza büyük paniğe yol açtı. Adana'dan Mersin istikametine seyir halindeyken Tarsus Berdan viyadüğü yakınlarında gerçekleşen kazada, 4 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazada araçlardan biri ters döndü

Kazada, bir aracın ters döndüğü ve diğerlerinin de büyük hasar gördüğü bildirildi. Olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Tarsus’taki hastanelere nakledildi.

Kazanın ardından, güvenlik güçleri ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.