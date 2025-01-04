Uşak'ta yılbaşı gecesi meydana gelen cinayetin zanlısı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma, cinayetin arkasındaki gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Uşak’ta Yılbaşı gecesi işlenen cinayet: Kimliği belirsiz ceset bulundu

Yılbaşı gecesi Uşak’ın Yapağılar köyü yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın başına taşla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin kimliği ise ilk başta belirlenemedi.

Kimliği Konya'dan gelen aile tarafından teşhis edildi

Yapılan araştırmaların ardından, Konya’dan gelen aile, cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etti. Ardından, Uşak İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Cinayet zanlısı Adem Ç. Konya’da yakalandı

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Adem Ç.’yi (37) yakalamak için başlattığı çalışmalarda, zanlının Konya-Karaman karayolunda seyir halinde olduğunu tespit etti. Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle, Adem Ç. bir araç içinde durdurularak gözaltına alındı.

Tutuklanan Adem Ç., cinayetle ilgili ifadesini verdi

Adem Ç., Konya'dan Uşak'a getirildikten sonra jandarma ekiplerine verdiği ifadede, cinayeti işlediği Barış Dedeoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ve birlikte ticaret yaptıklarını belirtti. Adem Ç., Uşak’a gelmek için herhangi bir plan yapmadan yola çıktıklarını ve aralarındaki bir anlaşmazlık sonucu cinayeti işlediğini söyledi.

Adem Ç. mahkemeye çıkarıldı, tutuklandı

Adem Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin arkasındaki gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.