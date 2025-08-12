Mersin’de akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir adam tartışma yaşadığı sevgilisini pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son vermek istedi.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı haldeki şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Zanlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, cinayet ve intihar girişiminin nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.