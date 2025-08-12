Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında imzalanan Zengezur Koridoru mutabakatını sert sözlerle eleştirdi.

Mutabakata göre koridorun güvenliği 99 yıllığına ABD’ye devredilecek. Bu durumu “Eşkıyalık tarihinde bir ilk” olarak niteleyen Perinçek, “Uluslararası bir yolun güvenliği, yolu kesen eşkıyaya veriliyor. Küresel Eşkıya, bırakın 99 yılı, 99 ay bile bu yolu denetleyemez” ifadelerini kullandı.

Perinçek, projenin hayata geçmesi halinde ABD’nin Doğu Akdeniz stratejisinde yeni bir mevzi kazanacağını, Türkiye’nin Trakya, Ege Adaları, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyinden Kafkaslara kadar kuşatılacağını belirtti. Rusya, İran, Çin ve Türkiye’nin bu bekçiliği kabul etmeyeceğini vurgulayan Perinçek, “Enerji yollarını bu gezegende ABD’ye teslim edecek bir Asya kıtası yoktur” dedi.

Trump Yolu’nun “Turan Koridoru” olmadığını, aksine Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkileri ABD ve İsrail denetimine açtığını ifade eden Perinçek, “Onurlu bir Türk, eşkıyanın fermanlarını dinlemez” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mutabakatın henüz kesinleşmediğine dikkat çeken Perinçek, Vatan Partisi olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda kapsamlı bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Zengezur’un özgürlüğü için mücadele edeceğiz ve bu mücadele başarıya ulaşacaktır. 3+3 Güney Kafkasya Platformu hayata geçirilecek, Asya yollarını kesen planlar bozulacaktır” dedi.