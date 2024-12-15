Fransa'nın kuzeyindeki Dunkerque kenti yakınlarında silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Öldürülenler arasında 2 göçmen ve 2 güvenlik görevlisi olduğu bildirildi. Olayın, Loon-Plage ve Wormhout kasabalarında meydana geldiği açıklandı.

Yerel saatle 16.15’te gerçekleşen saldırıda, Utopia 56 isimli yardım kuruluşunun sorumlusu Salome Bahri, göçmenlerin bulunduğu kamp alanından silah sesleri geldiğini söyledi. Bahri, ekibine kampı terk etmeleri talimatı verdiğini ve olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiğini belirtti.

Saldırı sırasında yaralananların da olduğu, sağlık ekiplerinin bölgede yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı ifade edildi.

Şüpheli jandarmaya teslim oldu

Saldırının faili olduğu düşünülen 22 yaşındaki şüpheli, olaydan kısa süre sonra jandarmaya teslim oldu. Şüphelinin arabasında 3 silah bulunduğu bilgisi paylaşılırken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydedildi. Göçmen kamplarında yaşanan bu tür olaylar, Avrupa'daki göç politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirebilir.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Olayın ardından Dunkerque ve çevresinde büyük bir güvenlik operasyonu başlatılırken, yetkililerin saldırının detaylarıyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.