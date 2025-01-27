Mersin’in Mut ilçesinde, Kültür Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin A. ve 67 yaşındaki Gülüzar A., torunları 19 yaşındaki Hüseyin A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında genç Hüseyin, eline aldığı bıçakla önce babaannesinin ardından da dedesinin boğazını keserek öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine polis olay yerine sevk edildi

Tartışmanın ardından yükselen gürültüleri duyan komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesiyle birlikte, şüpheli Hüseyin A. olay yerinden kaçtı. Ancak polis, zanlıyı çok geçmeden yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Zanlının cezaevinden yeni çıktığı ortaya çıktı

Soruşturma sırasında, zanlı Hüseyin A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve üç gün önce cezaevinden çıktığı bilgisi edinildi.