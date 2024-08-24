Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlar, öğrencilere ve işverenlere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Son olarak üniversite öğrencilerine “Dijital Dünyada İş Arama Becerileri ve LinkedIn Kullanımı” eğitimi verildi.

Öğrenciler için dijital beceriler

Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerinin dijital dünyaya uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla eğitim düzenledi. Eğitimde, LinkedIn uygulamasının etkili kullanımı ve iş dünyasında başarılı olmanın yolları üzerine bilgiler verildi.

Serkan Özada’dan dijital devrim vurgusu

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, öğrencilerin dijital devrime ayak uydurmalarının önemine dikkat çekti. Özada, pandemi döneminde iş dünyasında yaşanan değişimlerin ve yapay zeka etkisinin altını çizerek, dijital platformların iş arama süreçlerindeki rolünü vurguladı.

Gençlerden olumlu geri dönüşler

Tarsus Üniversitesi öğrencileri Zeynep Nisa Şirin ve Sude Çelik, eğitimin profil oluşturma ve CV hazırlama konularında oldukça faydalı olduğunu belirtti. İlter Kalınlı, Kariyer Merkezi'nin eğitimlerinin kariyer gelişiminde büyük katkı sağladığını ifade etti.