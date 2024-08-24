Adıyaman, Türkiye'nin en önemli badem üretim merkezlerinden biri olarak 100 bin dekar arazide yetiştirilen bademlerin hasadına başladı. Bu yıl 20 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

İlk hasat Belören Köyü'nden

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Belören köyünde bulunan 330 dönümlük badem bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi. Hasada katılan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, üreticilere destek mesajı verdi.

Rekolte ve fiyat endişesi

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, bu yıl 20 bin tonun üzerinde bir rekolte beklediklerini belirtti. Ancak, geçen yıl fiyatlardan kaynaklı üreticilerin zarara uğraması nedeniyle endişeler mevcut. Yıldırım, bu yıl da fiyatların düşük olması durumunda badem bahçelerinin sökülmeye devam edebileceğini ifade etti.

Devlet desteği vurgusu

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, devletin her zaman üreticilere destek vereceğini vurguladı. Adıyaman'daki badem ekili alanın yarısının Kahta ilçesinde olduğunu belirten Soysal, 2024 yılı için bol ve bereketli bir hasat dileğinde bulundu.