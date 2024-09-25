Mersin’in Mut ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Gökcetaş Mahallesi'nde sel ve heyelan felaketine neden oldu. Bu durum, mahalleye ulaşımı kesen yolların kapanmasına yol açtı. Ancak, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Karaman Belediyesi'nin iş makineleri, bölgedeki yolları açarak ulaşımı sağladı.

Sel ve heyelan olumsuz etkiledi

Gökcetaş Mahallesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışlar sonucunda ciddi şekilde etkilendi. Sel sularının taşması ve toprak kaymalarının meydana gelmesi, mahalledeki ana yolları kullanılamaz hale getirdi. Yerel halk, ulaşım zorluğu ile karşı karşıya kaldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi

Olayın ardından, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve Karaman Belediyesi, kapanan yolların açılması için seferber oldu. İş makineleri, bölgedeki toprak kaymalarını temizleyerek yolları yeniden kullanıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımın yeniden sağlanmasında büyük rol oynadı.

Su baskınlarına karşı önlemler

Yolun açılması ile birlikte, ekipler dere ıslahı çalışmaları yaparak, köyde meydana gelen su baskınlarına karşı önlemler aldı. Alınan tedbirler sayesinde, ileride benzer durumların yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.