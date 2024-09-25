Menteşe ilçesinde meydana gelen olay, park halindeki bir aracın aniden alev almasıyla büyük bir paniğe yol açtı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek olası bir facianın önüne geçti.

Yangının sebebi henüz belirsiz

Muğla'nın Menteşe ilçesi Asar mevkiinde 09 E 7078 plakalı otomobil, saat 14:30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, alevleri görür görmez hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İtfaiye ekipleri hızla olay yerinde

İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis, kısa sürede olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangının nedenine dair henüz bir bilgi bulunmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar arasında endişe yaratan olay, Menteşe'de güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.