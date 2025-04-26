CHP lideri Özgür Özel, Mersin’de on binlere seslendi: “Adaleti limon gibi sıkanlara karşı mitinge değil, eyleme geldik!”

Mersin’de tarihi kalabalık: CHP'den adalet eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mersin Yenişehir Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenledi. Yağmura rağmen meydanı dolduran on binlerce kişi, adalet ve demokrasi talebini dile getirdi.

Özgür Özel: "Adaleti Limon Gibi Sıkanlara Karşı Eylemdeyiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bu meydanda narenciyeyi dalda bırakanlara, adaleti limon gibi sıkanlara karşı mitinge değil, eyleme geldik. Zulme karşı susmayan Mersinlilerle tarih yazmaya geldik."

Özel, halkın iradesine sahip çıkacaklarını ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Ahmet Özer: "Halk uyandı ve iktidara yürüyor"

CHP Yenişehir İlçe Başkanı tarafından okunan, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Fiziken dört duvar arasındayım ama yüreğim sizlerle. 31 Mart'ta destan yazdınız. Ancak demokrasiden nasibini almayanlar bunu hazmedemedi. Yargıyı sopa gibi kullananlar nafile çabada; halk uyandı ve iktidara yürüyor."

Özer, halkın artan tepkisinin değişimin habercisi olduğunu belirtti.

Vahap Seçer: "CHP'li belediyeler iktidarı sarsıyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahnede yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Bu yönetime itirazı olan herkes burada. Fakirlik kol geziyor, adalet yok ediliyor. CHP’li belediye başkanlarının halkın gönlünde yer alması, iktidarın dengesini sarstı. Devletin dini adalettir. Bu inanç yok edilirse devlet çöker."

Seçer, baskılara rağmen halkın kararlı duruşundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’ndan mektup: "Buradayım, hoş geldiniz"

Meydanda, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kaleme aldığı mektup da okundu. İmamoğlu mesajında,

"Erdoğan’a inat buradayım, herkes hoş geldi," ifadeleriyle destek veren yurttaşlara teşekkür etti.

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