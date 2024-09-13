Zorlu bir yaşam mücadelesi

Mersin’de yaşayan 35 yaşındaki Bahar Çiçek, eşinden ayrıldıktan sonra hem annelik hem de motosikletli kuryelik yaparak geçimini sağlıyor. Gün boyunca motosiklet üzerinde sipariş dağıtan Çiçek, mesai sonrası ev işleri ve çocuğunun bakımıyla da ilgileniyor. Çiçek, bu iki rolü üstlenmenin zorluklarını büyük bir özveriyle aşıyor.

Kadın kurye olarak ekstra çaba

Kuryelik mesleği genellikle erkekler tarafından tercih ediliyor, bu nedenle kadın kuryelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğine dikkat çeken Çiçek, trafikte hem sözlü hem de fiziksel tacize maruz kaldıklarını belirtiyor. Ayrıca, kötü hava şartlarının ve uzun çalışma saatlerinin zorluklarını da dile getiriyor. Çiçek, kadın kurye olarak hem kişisel bakımına hem de işine odaklanmak zorunda olduklarını vurguluyor.

Performans ve eşitlik mücadelesi

Çiçek, birçok erkek kuryeden daha iyi bir performans sergilediklerini, ancak kadın kurye olmalarının getirdiği önyargılarla mücadele ettiklerini ifade ediyor. Her gün 12 saat çalışan Çiçek, işindeki aksaklıkların çoğu zaman cinsiyetine atfedilmesinin haksızlık oluşturduğunu belirtiyor. Evin düzenini sağlayan ve geçimini üstlenen Çiçek, iki görevi birden üstlenmenin kadın kuryeler için ne kadar zor olduğunu anlatıyor.