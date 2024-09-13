Narlıdere Belediyesi’nin, İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği İzmir Müzisyenleri Buluşmaları, Soner Bektaş konseriyle devam etti. Yukarıköy Meydanı’nda sahne alan Soner Bektaş, sevilen türküleriyle Narlıderelilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Konseri izlemek için meydanı dolduran vatandaşlar, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

“Darbeye lanet olsun”

Konserin sonunda sahneye çıkan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir’in kurtuluşunun 102. yılına özel mesajlar verirken, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ne de değinerek darbeci anlayışı kınadı. Uzun, “Bugün burada türkülerin, sanatın konuştuğu bir gün. Ancak 12 Eylül 1980’de bu ülkede birçok sanatçı sürgüne gönderildi, birçok aydın sansüre uğradı. Darbenin her türlüsüne lanet olsun!” dedi. Başkan Uzun’un bu mesajı, Narlıderelilerden büyük alkış aldı.

Uzun, ayrıca İzmir’in kurtuluşunu kutlayarak, “Bizlere bu çağdaş, laik Cumhuriyet’i miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarını minnetle anıyorum. Onların bıraktığı mirası korumak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Soner Bektaş’a çiçek takdim eden Uzun, benzer etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Narlıdereliler sanat dolu gecenin tadını çıkardı

Narlıdere sakinleri, Soner Bektaş’ın seslendirdiği türkülere büyük bir coşkuyla eşlik etti. Etkinlik sonrası vatandaşlar, Başkan Uzun ile fotoğraf çektirerek geceyi ölümsüzleştirdi. Sanatçı Soner Bektaş da İzmir’in müzik kültürüne verdiği desteklerden ötürü Belediye Başkanı Erman Uzun’a teşekkür etti.

İzmir Müzisyenleri Buluşmaları devam ediyor

Narlıdere Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Müzisyenleri Buluşmaları etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 21 Eylül’de Moli, Demokrasi Meydanı’nda sahne alacak, 26 Eylül’de ise Onur Tuzlacı ve Merih Aşkın (DUO) Sahilevleri Bakü Parkı’nda Narlıderelilere müzik ziyafeti sunacak. Başkan Erman Uzun, İzmir’in müzikal zenginliğini halkla buluşturmayı sürdüreceklerini belirterek, herkesin etkinliklere katılmasını önerdi.