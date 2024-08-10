Ünlü şarkıcı Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle dikkat çekiyor ve bu ilişkinin "reklam aşkı" olduğu yönündeki iddialar sıkça gündeme geliyor. Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Demir, bu iddialara dair açıklamalarda bulundu ve ülke gündemindeki diğer konulara da değindi.

“Reklam aşkı” iddiaları üzerine açıklama

Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çıkan "reklam aşkı" iddialarıyla ilgili konuştu. "Bu soruların sonu gelmiyor!" diyerek, konunun sürekli gündemde tutulmasına tepki gösterdi. İddialara dair net bir yanıt vermesi istendiğinde ise, "Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi" ifadelerini kullandı. Demir, bu tür spekülasyonların sürekli olarak gündemde tutulmasının kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Instagram yasağı hakkında görüşler

Mert Demir, ülke gündemindeki sosyal medya yasağı hakkında da görüşlerini paylaştı. Instagram yasağının kendisi için olumsuz etkiler yarattığını ancak mevcut duruma karşı yapacak pek bir şey olmadığını ifade etti. "Yasaklar kötü tabii ki ama yapacak bir şey yok, bekliyoruz hep beraber" dedi. Sosyal medyanın günümüzde önemli bir iletişim aracı olduğunu belirten Demir, yasakların toplumsal etkilerine de değindi.

Sokak hayvanları ve yasa düzenlemesi

Sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan yasa düzenlemeleri hakkında da konuşan Demir, "Hayvanları öldürmek çözüm değil!" dedi. Hayvan haklarının korunması gerektiğine vurgu yaptı ve yasaların, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmesi gerektiğini belirtti. Bu konudaki düzenlemelerin hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlaması gerektiğini ifade etti.