Mert Demir, "Antidepresan", "Ateşe Düştüm" ve "Gözlerime Bak" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettirirken, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile de magazin dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Harbiye'deki konseri büyük bir ilgiyle izlenen Demir'e en büyük destek ise annesi Gülgün Demir'den geldi.

"Bana söz yok"

Gülgün Demir, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı ve Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu. Gülgün Demir, "Serenay Sarıkaya'yı daha önceden tanıyorum. İkisi birbiriyle çok mutlu, bana söz yok" dedi.

Evlilikle ilgili gelen sorular üzerine ise Gülgün Demir, "Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" ifadelerini kullandı.