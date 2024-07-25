Geely, Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Proton, Lotus ve London Taxi gibi markaların sahibi olarak küresel varlığını sürdürüyor. Şirketin dünya genelinde 5 Ar-Ge merkezi ve 12 üretim tesisi bulunuyor. Geçen yıl 1,68 milyon araç satan Geely, satışlarının yüzde 48'ini yeni enerjili araçlardan (NEV) elde etti. Şirket, tasarım ofisleriyle Şanghay, Göteborg, Milano ve Coventry'de faaliyet gösteriyor ve Çin dışındaki Malezya ve Mısır gibi ülkelerde de üretim yatırımları yapıyor.

Şirket, Türkiye'ye kendi başına mı yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı gireceğini netleştirmedi

Geely'nin Türkiye pazarına dönüş çalışmaları henüz kesinleşmemiş olsa da, bu sürecin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Şirket, Türkiye'ye kendi başına mı yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı gireceğini netleştirmedi. Lynk & Co markası, Almanya'daki bir Çinli distribütör üzerinden Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlanıyor. Ayrıca, Geely'nin ticari araç markası Farizon, Türkiye'de bir distribütör tarafından temsil edilmeye başlandı. Geely International'ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme niyetlerini yineledi.

Şirket, Türkiye pazarına geniş bir SUV ailesiyle giriş yapmayı hedefliyor

Geely, Türkiye'ye girişte ilk etapta kendi ana markasıyla gelmeyi planlıyor. Zeekr ve Polestar gibi markalar şimdilik Türkiye için düşünülmüyor. Şirket, Türkiye pazarına geniş bir SUV ailesiyle giriş yapmayı hedefliyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlu SUV modelleri ithal edilecek. 1,5 litrelik turbo benzinli motorlar, 163 HP'lik motor gücü sunarken, hibrit modellerde bu güce elektrik motoru desteği eklenecek. Araçlar, Volvo platformları veya SEA gibi yeni enerjili araçlara uygun platformlar üzerinde üretilecek.