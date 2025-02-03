Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden unsurlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, esnafa kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunularak, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için gerekli işlemler uygulandı.

İşgaliye kurallarına uyulmalı

Zabıta ekipleri, işgaliye kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, tespit edilen mevzuata aykırı kullanımlar için gereken işlemleri başlattı. Ekipler, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Durbay: “Huzuru ve güvenliği önceliğimiz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaptığı açıklamada, “Şehzadeler’de düzenli ve yaşanabilir bir şehir ortamı oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kaldırımların yayalara ait olduğunu unutmadan, esnafımızın da kurallara uygun hareket etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir” dedi.