Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta, Avustralyalı sosyal medya kullanıcılarının izinsiz olarak fotoğraflarını kullandığını açıkladı. Şirket, bu fotoğrafların yapay zeka modelinin eğitimi için kullanıldığını doğruladı. Bu durum, gizlilik ve veri koruma konularında büyük bir tartışma başlattı.

“İzin vermeme” seçeneği öne sunuldu

Meta'nın gizlilik politikası yöneticisi Melinda Claybaugh, Avustralya Senatosu’nda yaptığı açıklamada, Avrupa'daki kullanıcıların yapay zeka modelinin geliştirilmesi için fotoğraflarının kullanılmasını istemediklerinde “izin vermeme” seçeneği sunduklarını belirtti. Ancak, benzer bir seçeneğin Avustralya'da neden uygulanmadığı konusundaki sorulara cevap verirken, Avrupa'daki düzenlemelere uyma zorunluluğuna dikkat çekti.

Claybaugh, Avustralya’daki kullanıcıların da bu tür bir seçeneğe sahip olmalarını istediğini belirterek, “Avrupa’daki seçeneklerin Avustralyalı kullanıcılar için de geçerli olmasını isterdim” dedi. Ancak, bu seçeneğin gelecekte Avustralya’da uygulanıp uygulanmayacağı hakkında net bir bilgi vermedi.

"Hükümetin adım atması gerekiyor"

Bu açıklamanın ardından, Avustralyalı Senatör Tony Sheldon, teknoloji şirketlerinin yasal düzenlemelere uyması gerektiğini vurgulayarak hükümete çağrıda bulundu. Sheldon, “Teknoloji şirketlerinin yasalara aldırış etmeden istediğini yapmasına izin verilmemeli. Hükümetin bu konuda adım atması gerekiyor” şeklinde konuştu.