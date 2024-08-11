İngiltere'nin Eastbourne bölgesinde bulunan Happy Paws Puppy Rescue adlı yardım kuruluşu, Türkiye'deki sokak köpeklerini İngiltere'ye ulaştırarak sahiplendirmeyi hedefliyor. Yeni sokak hayvanları kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu köpeklerin durumu hakkında endişelerini dile getiren kuruluş, 2 Ağustos'ta başlayan düzenlemenin olası etkilerinden korkuyor.

Kuruluş, internet sitesinde, "Türkiye'deki barınaklarda yüzlerce Golden Retriever var. Mümkün olduğunca çok sayıda Retriever kurtarıyoruz," diyerek, bugüne kadar 1.600'den fazla köpeği sahiplendirdiklerini belirtiyor. Happy Paws, bu projeyle ilgili destek çağrısında bulunarak, en büyük kurtarma projelerinden birini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye'deki kurtarma merkezi ve gelecek planları

Happy Paws’un Türkiye'deki kurtarma merkezi, mevcut 55 köpeğe ek olarak 21 Golden Retriever cinsini barındırmak için alan bulmaya çalışıyor. Kuruluş, Eylül ayında East Sussex bölgesine 13 köpek götürerek sahiplendirme gerçekleştirmeyi hedefliyor. Happy Paws temsilcisi Lisa Smart, mevcut çözümün "gereksiz ve acımasız" olduğunu vurgularken, hayvanların kısırlaştırılmasının daha etkili bir çözüm olabileceğini belirtiyor.