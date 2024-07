Heavy metalin efsane grubu Metallica, 1991 yılında yayınladıkları "The Black Albüm" ile müthiş bir başarıya imza attı. Albüm, Billboard 200 listesinde tam 750 hafta kalarak tarihteki 4. albüm olma ünvanını kazandı. 33 yıllık bu albüm, şu anda listede 178. sırada yer alıyor.

Bu rekorla birlikte Metallica, Pink Floyd'un "The Dark Side of the Moon" (990 hafta), Bob Marley'nin "Legend" (843 hafta) ve Journey'nin "Greatest Hits" (813 hafta) albümlerinin ardından en uzun süre listede kalan albümler arasına girmiş oldu.

James Hetfield, Lemmy'yi dövmesiyle andı

Metallica'nın ikonik gitaristi James Hetfield, üzücü bir haberle de gündeme geldi. Hetfield, yakın arkadaşı ve Motörhead'in kurucusu Lemmy Kilmister'ın küllerini içeren bir dövme yaptırdı. 2015 yılında hayatını kaybeden Lemmy'ye saygı duruşunda bulunan Hetfield, orta parmağına "maça ası" tasarımı yaptırdı. "Ace of Spades", Motörhead'in en bilinen şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Hetfield, paylaşımında "Arkadaşım ve ilham kaynağım Bay Lemmy Kilmister'a selam. O olmasaydı Metallica da olmazdı" sözleriyle duygularını dile getirdi.