“Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanıştık”

Ünlü oyuncu Didem Balçın ve eşi Cem Aydın, Kenan Doğulu’nun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde görüntülendi. Balçın, eşiyle tanışma hikâyesini anlatırken, “Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanışmıştık. Bu yüzden tüm konserlerine gitmeye özen gösteririz,” ifadelerini kullandı. Çift, pandemi döneminde sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

“Annelerimiz tanıştırdı”

Kamuoyunda sağlıklı yaşamla ilgili açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay da eşini anneleri aracılığıyla tanıdığını açıkladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Pelin Çift’le İyi Fikir" programına katılan Karatay, canlı yayında eşine sevgi dolu sözlerle seslendi: “Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum. Bizi annelerimiz tanıştırdı.”

İkinci günde evlilik teklifi geldi

Oyuncu Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un aşkı ise 1994 yılında başladı. Aslantuğ, Onan’ı arayarak bir iş teklifi sundu. Tanışmalarının ikinci gününde evlilik teklifi eden Aslantuğ’un bu kararı çiftin uzun yıllar süren birlikteliğini başlattı. Ancak çift, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırdı.

Televizyondan görüp izini sürdü

Bir dönem Moskova’da yaşayan İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Özilhan’ı televizyonda izledikten sonra hakkında bilgi toplamaya başladı. İstanbul’a döndüğünde ailesinin yönlendirmesiyle Özilhan’ın rol aldığı “Doktorlar” dizisinin çekildiği hastaneye giden İzzet Özilhan, eşiyle burada tanıştı. Çiftin ilişkisi kısa sürede başlamıştı.

Yılbaşı sofrasında başlayan aşk

Kenan Doğulu ile Beren Saat’in tanışması ise bir yılbaşı yemeğinde gerçekleşti. Sanatçı Doğulu, daha önce verdiği bir röportajda “Ortak bir arkadaşımız sayesinde evimdeki yılbaşı yemeğinde tanıştık. Beren’i tanıdıktan sonra her şey değişti” demişti.

Aşk dizi setinde başladı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ın aşkı, birlikte rol aldıkları "İlk Aşk" dizisinin setinde başladı. Magazin gündeminde geniş yer bulan bu ilişki, 2008 yılında evlilikle sonuçlandı. Çiftin Su adında bir kızları bulunuyor.

Dört yıl bekleyip evlendiler

2001 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında tanışan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, yarışma sonrası uzun süre birlikte oldu. Dört yıllık ilişkinin ardından çift, 2005 yılında dünyaevine girdi. İkili, evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.