Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağanüstü seçim kongresi, sadece başkanlık yarışına değil, yaşanan tartışmalarla da gündeme oturdu. Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listesinde yer alan Mete Vardar, kongre sırasında yaşadığı gerginlik ve oğlu Ege Sinan Vardar’a attığı tokat nedeniyle özür diledi.

Seçimde gergin anlar

Başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın yarıştığı seçimde, Serdal Adalı Beşiktaş’ın yeni başkanı oldu. Ancak seçim günü kongre salonunda yaşanan olaylar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mete Vardar, kongre sırasında Bülent Uslu ile yaşadığı tartışmada sinirlerine hakim olamayarak Uslu’nun üzerine yürüdü. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Vardar, gerginliğini sürdürdü.

Oğluna tokat attı, sonra sarılıp özür diledi

Tartışma sırasında Vardar, kendisini sakinleştirmek isteyen oğlu Ege Sinan Vardar’a tokat attı. Olay sonrası Vardar, oğluna sarılarak gönlünü aldı ve sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak özür diledi.

Mete Vardar, şu ifadeleri kullandı: "29 Aralık 2024 tarihli, Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda, oğlum Ege Sinan Vardar’a karşı takındığım, kendim ve değerlerimle örtüşmeyen tavır sebebiyle, başta oğlum Ege Sinan Vardar olmak üzere tüm kamuoyundan içtenlikle özür dilemek istiyorum"

"Beşiktaş’a ve aileme ters düşen bir davranış olmuştur"

"Gönülden bağlı olduğum Beşiktaş JK’da, yıllarca görev alırken yaşadığım stres ve baskılar, sağduyumu kaybetmeme ve en değerli varlıklarımdan biri olan oğluma karşı yanlış bir tutum sergilememe sebep olmuştur. Hiçbir bahanenin, aile içindeki sevgi ve saygıyı zedelemeye hakkı olmadığını, yaptığım hatanın farkına vararak derin bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Bu tavrım, tüm geçmiş birikimime, Beşiktaş’a ve hayatımın anlamı olan aileme ters düşen bir davranış olmuştur"

"Sade bir taraftar olarak yaşamımı sürdürmeyi hedefliyorum"

"Bu tarih itibariyle, Beşiktaş’a olan sonsuz sevgim ve bağlılığım devam etmekle birlikte; kulübün iç siyasetinden uzak, sade bir taraftar olarak yaşamımı sürdürmeyi hedefliyorum. Kulübün başarıları ve geleceği her zaman gönlümde yer bulacak; ancak bundan sonra tüm enerjimi, zamanımı çocuklarıma ve sevdiklerime ayıracağım"

"Hatalar, insanın en değerli öğretmenleridir"

"Hatalar, insanın en değerli öğretmenleridir. Özür dilemek, sadece bir hatanın kabulü değil; aynı zamanda bu hatadan ders alıp, sorumluluklarımızı yerine getirme iradesinin bir göstergesidir. Bu duyuru ile kamuoyuna ve tüm sevenlerime olan bağlılığımı bir kez daha en içten şekilde ifade ediyor; yanlış bir tavır sergilemiş olmanın verdiği üzüntüyle, özürlerimi kabul etmenizi diliyorum"