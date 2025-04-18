Günlerdir etkili olan güneşli hava yerini sağanak ve fırtınaya bırakıyor. Meteoroloji, hafta sonu için ani hava değişimine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Günlerdir etkili olan güneşli hava, özellikle cumartesi günü Türkiye'nin birçok bölgesinde yerini ani hava değişimlerine bırakacak. Hafta sonu plan yapan vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava durumu değişiyor! Güneşli hava yerini sağanaklara bırakıyor

18 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim. Ancak 19 Nisan Cumartesi günü hava koşullarında ani değişiklikler yaşanacak ve sağanak yağış ile fırtına etkili olacak.

19 Nisan Cumartesi günü sağanaklar ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, cumartesi günü Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Vatandaşların ani yağış ve fırtına riskine karşı dikkatli olmaları, açık alanlarda tedbir almaları gerektiği belirtildi.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar beklenirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Pazar Günü yağışlar hafifliyor, hava ılımlı seyredecek

Pazar günü yağışlar, Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde hafifleyecek. Marmara ve Ege bölgelerinde yağış ihtimali azalacak, hava parçalı bulutlu olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açık ve sıcak hava devam edecek. Sıcaklıklar Marmara ve Ege'de 20–26 derece, güney bölgelerde 23–28 derece aralığında seyredecek.

Türkiye'deki büyükşehirlerde hafta sonu hava durumu

İstanbul: Cuma: Parçalı bulutlu, 21°C Cumartesi: Gök gürültülü sağanak, 20°C Pazar: Çok bulutlu, 22°C

Ankara: Cuma: Az bulutlu, 25°C Cumartesi: Sağanak yağışlı, 21°C Pazar: Parçalı bulutlu, 19°C

İzmir: Cuma: Güneşli, 27°C Cumartesi: Parçalı bulutlu, 26°C Pazar: Açık, 27°C

Antalya: Tüm hafta sonu: Açık ve sıcak, 23–26°C

Diyarbakır: Cuma, Cumartesi ve Pazar: Yağışsız ve açık, 22–28°C



Kırkikindi yağmurları başlıyor

Uzmanlar, Anadolu'nun birçok bölgesinde "kırkikindi yağmurları" olarak bilinen kısa süreli sağanakların bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceğini belirtiyor. Bu yağmurlar genellikle öğleden sonraları ani bastıran ve kısa sürede etkisini yitiren sağanaklar şeklinde görülüyor.

Hafta sonu planlarınızı yaparken dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu planı yapan vatandaşların hava durumu raporlarını yakından takip etmelerini ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor. Özellikle sağanak ve fırtına beklenen bölgelerde dışarıda uzun süre kalacak kişilerin tedbir alması önem taşıyor.