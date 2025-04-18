Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş sweatshirtü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Kartal Yuvası’nda satılan "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" adlı çocuk ürününün, güvenlik standartlarına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi. Ürünün çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilerek, piyasadan çekildiği duyuruldu.

Beşiktaş ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımladığı son güncellemeye göre, Beşiktaş’ın resmi satış noktası olan Kartal Yuvası’nda satışı yapılan siyah renkteki "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" (Barkod No: 8698520840811), güvenlik kriterlerine uymadığı için hem toplatılıyor hem de satışı yasaklanıyor.

Standarta aykırı tasarım detayı

Açıklamada, ürünün TS EN 14682 Standardı’nın 3.2.1 maddesine aykırı olduğu ifade edildi. Bu maddeye göre, küçük çocuklara yönelik giysilerde başlık, göğüs veya boyun kısmında büzme ipi ya da dekoratif kordon bulundurulması yasak.

Bahsi geçen üründe bu kurala uyulmadığı ve çocuklar için ciddi bir risk oluşturabileceği bildirildi.

Boğulma ve yaralanma riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı, ürünün taşıdığı başlıca riskleri "boğulma" ve "yaralanma" olarak sıraladı. Özellikle giysi tasarımında yer alan kordonun, çocukların hava yolunu dışarıdan mekanik şekilde engelleyebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bu tarz tasarım kusurlarının çocuk güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Ebeveynlere uyarı

Bakanlık, çocuklara yönelik giyim ürünlerinde bu tür güvenlik ihlallerine karşı ebeveynlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Risk taşıyan ürünlerin piyasadan çekildiği ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.