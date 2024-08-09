Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu raporunu yayınladı. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerine yakın olacağı öngörülüyor. Ayrıca, birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bölgesel hava durumu

Marmara : Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Edirne 20°C, 36°C; İstanbul 24°C, 32°C; Kocaeli 24°C, 32°C.

Ege : Az bulutlu ve açık hava koşulları hâkim olacak, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olabilir. Afyon 17°C, 33°C; Denizli 23°C, 37°C; İzmir 22°C, 34°C; Muğla 22°C, 38°C. Bakan Uraloğlu: Yasaklardan değil özgürlüklerden yanayız

Akdeniz : Az bulutlu ve açık hava, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Toroslar mevkii, Isparta, Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Adana 25°C, 35°C; Antalya 25°C, 31°C; Hatay 25°C, 32°C; Isparta 21°C, 35°C.

İç Anadolu : Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Ankara 20°C, 35°C; Çankırı 17°C, 36°C; Eskişehir 18°C, 31°C; Konya 21°C, 33°C.

Batı Karadeniz : Parçalı bulutlu hava, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla devam edecek. Düzce çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bolu 16°C, 28°C; Düzce 21°C, 31°C; Sinop 23°C, 32°C; Zonguldak 20°C, 28°C.

Orta ve Doğu Karadeniz : Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Amasya 19°C, 33°C; Artvin 18°C, 26°C; Samsun 22°C, 33°C; Trabzon 22°C, 29°C.

Doğu Anadolu : Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. Erzurum 13°C, 29°C; Kars 12°C, 28°C; Malatya 20°C, 36°C; Van 15°C, 28°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Diyarbakır 24°C, 41°C; Gaziantep 25°C, 40°C; Siirt 25°C, 40°C; Şanlıurfa 29°C, 42°C.

Uyarılar ve öneriler

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabilir. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.