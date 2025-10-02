Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, dünkü yükselişin ardından yüzde 1,23 değer kaybederek günü 11.083 puandan tamamladı. Gram altın ise 5.212 TL ile 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul’da gün içi hareketler

BİST 100 endeksi, gün içinde kritik direnç seviyesi 11.250’yi test etti. Kâr satışları ile yönünü aşağı çeviren endeks, bankacılık sektöründe yüzde 3’e yakın değer kaybı yaşadı. Analistler, kısa vadede 11.000’in destek, 11.250’nin ise direnç olarak takip edileceğini belirtti.

Yabancı yatırımcı hareketleri

26 Eylül ile sona eren haftada yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da 158,8 milyon dolarlık net hisse senedi ve 415,7 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 240 milyon dolar azaldı, Kur Korumalı Mevduat hesapları 27,9 milyar TL geriledi. TCMB toplam rezervleri ise 182,95 milyar dolara çıkarak artış gösterdi.

Küresel piyasalarda belirsizlik

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle bugün açıklanması beklenen haftalık işsizlik başvuruları verisi yayımlanmadı. Analistler, yarın açıklanması planlanan eylül ayı tarım dışı istihdam ve saatlik ücret verilerinin de risk altında olduğunu belirtti.

Altın fiyatları rekor kırdı

Belirsizlikten destek bulan ons altın, gün içinde 3.897 dolara çıkarak yeni bir rekora imza attı. Ardından kâr satışlarıyla 3.835 dolara geriledi. Gram altın spot piyasada 5.212 TL ile 52 haftanın zirvesini gördü ve günü 5.130 TL seviyesinden tamamladı. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 5.330 TL, çeyrek altın ise 8.695 TL’den işlem gördü.