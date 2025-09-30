Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu paylaştı. 30 Eylül’den itibaren Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok il için uyarı yayımlandı.

Hangi bölgeler etkilenecek?

Meteoroloji verilerine göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık ve rüzgar tahminleri

Kuzey bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Marmara ve Karadeniz’de soğuk hava etkisini artıracak. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden esecek. Güneydoğu’da ise güney yönlü rüzgarlar hakim olacak. Bazı bölgelerde orta kuvvette ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Trabzon’un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Sel, su baskını ve heyelan riski artıyor. Vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi: İstanbul, Bursa, Kırklareli ve Çanakkale’de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 12–24 derece aralığında seyredecek.

Ege ve Akdeniz: Ege Bölgesi az bulutlu. İzmir ve Muğla'da hava 26 derece olacak. Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış riski var.

İç Anadolu: Ankara, Konya ve Eskişehir’de parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz kıyıları ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Bitlis ve Ağrı’da yağış var. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin ise az bulutlu olacak.

Denizlerde hava durumu

Karadeniz’de parçalı çok bulutlu hava ve sağanak yağış bekleniyor. Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgarlar görülecek. Van Gölü çevresinde rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.