Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, planı "tehlikeli bir kiralık katil komplosu, doğrudan İran taktiği" olarak tanımladı. 45 yaşındaki Asıf Merchant, New York'ta Amerikalı yetkilileri öldürmek için kiralık katil bulmaya çalışmakla suçlanıyor. CBS News'e göre, hedefler arasında Trump da bulunuyordu.

İddiaların detayları

Merchant, Haziran ayında New York'ta tutuklandı ve şu anda orada tutuluyor. Adalet Bakanlığı'na göre, Merchant İran'da vakit geçirdikten sonra Pakistan üzerinden ABD'ye giriş yaptı ve suikast planında yardımcı olabileceğini düşündüğü bir bağlantıyla temasa geçti. Bu bağlantı daha sonra Merchant'ı polise ihbar etti. İhbara göre, Merchant eliyle silah işareti yaparak ne yapmak istediğini anlattı ve bu planın tek seferlik olmadığını belirtti.

FBI'ın operasyonu

Merchant, FBI ajanlarıyla tetikçi süsü verilmiş bir buluşma gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bir hedefin evindeki belgeleri çalmak, siyasi mitinglerde protestolar düzenlemek ve "siyasi bir kişiliği" öldürmek gibi planlarını anlattı. CBS News'in kaynaklarına göre, Trump da hedeflerden biriydi.

Güvenlik önlemleri ve Trump'a yönelik tehditler

Haziran ayında, yetkililer Trump'ın güvenliğini artırmıştı. Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi yetkililer, İranlı General Kasım Süleymani'nin 2020'de Irak'ta suikastla öldürülmesi talimatını vermelerinden bu yana İran'dan gelen tehditlerle karşı karşıya kalmıştı.

Trump'a yönelik suikast planı, Amerika'daki siyasi tansiyonu daha da artırdı. Merchant'ın tutuklanmasıyla olayın detayları gün yüzüne çıkarken, güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.